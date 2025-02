Crolla: il 2025 è la Golden Age per AmCham, spegne 110 candeline Milano, 12 feb. (askanews) - L'onore ma anche l'impegno nel rappresentare la grande alleanza tra Italia e Stati Uniti d'America, una "relazione speciale". Come ci spiega Simone Crolla, consigliere delegato della American Chamber of Commerce in Italy (AmCham), ovvero la "Confindustria Americana in Italia" per la quale il 2025 è un anno molto particolare e importante. L'inizio della Golden Age? "È la Golden Age di AmCham, perché quest'anno, nel 2025, AmCham compie 110 anni e quindi è tutto un anno che noi dedicheremo un po' all'analisi e alla comprensione di quello che succede non soltanto sui dazi, ma le relazioni transatlantiche nel suo complesso, perché sono delle onde telluriche, quelle che arrivano dagli Stati Uniti verso il resto del mondo. Noi crediamo che l'Europa debba rimanere sempre più vincolata, attaccata e unita, naturalmente agli Stati Uniti, perché la relazione transatlantica, letta nel suo insieme, è la più importante al mondo e lo sarà per sempre, noi speriamo. E quindi AmCham continuerà il suo lavoro di advocate nel cercare di tenere calma la situazione quando deve essere calma, alzare la guardia quando è opportuno alzarla, ma sicuramente continuare anche nel suo 110ecimo anno di vita a rappresentare la grande alleanza tra Italia e Stati Uniti, aiutando i rispettivi imprenditori. Per l'anno in corso di celebrazioni faremo anche una pubblicazione storica molto importante che andrà a sottolineare quelle che sono state le grandi vincite reciproche grazie a questa relazione speciale".