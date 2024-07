Crolla ballatoio a Scampia: due morti e 13 feriti tra cui bambini Roma, 23 lug. (askanews) - È di due morti e 13 feriti, tra cui diversi minori, il bilancio del crollo di ballatoi metallici nella struttura Vela Celeste a Scampia. Lo ha riferito il comandante dei vigili del fuoco di Napoli Michele Mazzaro. "Nella serata di ieri il personale dei vigili del fuoco del comando di Napoli è intervenuto nella zona di Scampia, presso la Vela Celeste, per un dissesto statico. In realtà giunti sul posto hanno trovato dei ballatoi metallici crollati, le cause sono ancora in fase di accertamento, 15 le persone coinvolte nel crollo, di cui due sono decedute". "Al momento i vigili del fuoco sono impegnati nel recupero dei beni dalle abitazioni evacuate all'interno della struttura" ha aggiunto.