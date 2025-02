Crisi respiratoria per Papa Francesco, la prognosi resta riservata Roma, 28 feb. (askanews) - Una crisi respiratoria molto preoccupante. Dopo due giorni di apparente tranquillità e al quindicesimo giorno di ricovero per polmonite, di nuovo brutte notizie dal bollettino medico serale su Papa Francesco. Nel primo pomeriggio, si legge, dopo una mattinata trascorsa fra fisioterapia respiratoria e preghiera, Bergoglio ha avuto una crisi isolata di broncospasmo che ha determinato un episodio di vomito con inalazione e repentino peggioramento del quadro respiratorio. Il Pontefice è stato broncoaspirato ed ha iniziato la ventilazione meccanica non invasiva, con una buona risposta sugli scambi gassosi. Papa Francesco, conclude l'asciutto bollettino, è sempre rimasto vigile e orientato, collaborando alle manovre terapeutiche. La prognosi permane pertanto ancora riservata.