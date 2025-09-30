Cresce in Italia il Kiwi Sungold, Zespri investe ancora sul Lazio Roma, 25 set. (askanews) - Nuovi investimenti nella produzione di kiwi SunGold Zespri nel Lazio, che consolideranno il primato della regione nella produzione italiana. Lo annuncia, a pochi giorni dall'inizio della raccolta, Zespri, leader mondiale nel settore dei kiwi, che da gennaio 2025 ha iniziato a impiantare altri 300 ettari in Italia e ha organizzato una due giorni a Cisterna di Latina alla scoperta di questo frutto. Emanuele De Santis, Zespri Marketing Manager Italy & Med. Countries: "Il distretto del kiwi nel Lazio è il distretto più importante in termini di produzione in Italia e noi siamo qui per mostrare cosa c'è dietro la qualità e il gusto dei nostri prodotti". Il kiwi giallo Sungold è sempre più presente nella dieta degli italiani grazie al suo gusto dolce, rinfrescante e all'alto contenuto di vitamina C, mentre il kiwi verde è diventato il primo frutto fresco in assoluto a ricevere un claim salutistico autorizzato dalla Commissione Europea. "Oggi siamo venuti a scoprire come avverrà la raccolta nei nostri frutteti. Il kiwi SunGold è un kiwi che in Italia sta crescendo molto in termini di penetrazione e su cui Zespri sta puntando particolarmente anche con investimenti di marketing e comunicazione". La raccolta dei kiwi SunGold è infatti ai nastri di partenza e durerà circa 20-30 giorni. E' eseguita interamente a mano, come tutta la coltivazione di questa pianta generosa ma delicata. E se il Lazio è la regione più produttiva in Italia, l'Italia stessa è secondo player mondiale dopo la Nuova Zelanda e primo in Europa. Mariarosaria Mazzeo, Zespri Orchard Programmes Regional Manager: "Siamo nel distretto di Latina dove la maggior parte del Sungold viene prodotto a livello nazionale". "Attualmente le prospettive per il Sungold sono molto positive, per quest'anno di raccolta abbiamo una previsione di aumenti nazionali del volumi di circa il 20%". "Zespri punta ad aumentare la produzione nel Lazio per valorizzare ancora di più il suo brand con un aumento degli ettari impiantati nel prossimo anno". Una produzione attenta anche alla sostenibilità, tanto che proprio a partire da quest'anno, tutti i kiwi Zespri saranno dotati di un nuovo bollino compostabile, innovazione assoluta nel campo dell'ortofrutta. .Sedute di yoga, colazioni del benessere, degustazioni e visite alle aziende agricole diventano così un modo nuovo per comunicare un prodotto, il Kiwi SunGold, che sta incontrando sempre di più il favore dei consumatori. Emanuele De Santis, Zespri Marketing Manager Italy & Med. Countries: "Nelle ultime 2 stagioni abbiamo avuto una crescita importante, quindi abbiamo avvicinato oltre 1 milione di nuovi consumatori alla marca".