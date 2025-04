Cremlino: Putin vedrà inviato Usa Witkoff, ma non aspettatevi svolta (San Pietroburgo), 11 apr. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin incontrerà l'inviato speciale statunitense Steve Witkoff. Lo ha confermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. "Ci sarà un incontro", ha detto parlando ai giornalisti a San Pietroburgo, specificando che Putin e Witkoff discuteranno "degli aspetti della soluzione in Ucraina" e non ha escluso che venga affrontato il tema di un possibile incontro tra Putin e il suo omologo americano, Donald Trump. Secondo il portavoce del Cremlino però non ci si deve aspettare "una svolta" dalla visita in Russia dell'inviato speciale di Trump per il Medio Oriente: "Il processo di normalizzazione delle relazioni è in corso", ha dichiarato, "c'è una ricerca, diciamo così, di un terreno comune per entrare nella traiettoria di una soluzione sull'Ucraina".