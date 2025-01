Covid, Ghebreyesus (Oms): nuova pandemia? siamo ancora vulnerabili Ginevra, 8 gen. (askanews) - A cinque anni dall'inizio della pandemia di Covid-19, in molti si chiedono se il mondo sarà pronto a gestire una prossima pandemia. L'Organizzazione Mondiale della Sanità sta spingendo su un accordo che possa essere utile per fronteggiare una eventuale minaccia e per garantire che il Pianeta sia pronto ad affrontarla. Ma mentre l'agenzia sanitaria delle Nazioni Unite considera il mondo più preparato di quanto non lo fosse quando è arrivato il Covid, il direttore dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ha avvertito: "Se la prossima pandemia arrivasse oggi, il mondo si troverebbe comunque ad affrontare alcune delle stesse debolezze e vulnerabilità". "Siamo ancora vulnerabili - ha detto - e alla domanda che molti mi pongono, se siamo pronti per la prossima pandemia, rispondo sì e no, perché abbiamo una certa preparazione, come ho spiegato, ma allo stesso tempo, senza una legge internazionale vincolante come un accordo sulla pandemia, sarà molto difficile avere progressi davvero significativi in termini di preparazione".