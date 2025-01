Così ci prendiamo cura delle nostre forme di Parmigiano-Reggiano

Viaggio dei Magazzini Generali delle Tagliate di Credem. a Montecavolo di Quattro Castella (Reggio Emilia) dove sono conservate in stagionatura migliaia di forme di Parmigiano-Reggiano date in pegno alla banca. Unico caso al mondo in cui una banca prende un prodotto come il formaggio a garanzia delle linee di credito chieste dai clienti