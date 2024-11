Corteo Torino, studenti issano bandiera Palestina su Mole Antonelliana

Un gruppo di studenti in corteo a Torino nella mattinata di venerdì 15 novembre per il No Meloni Day ha fatto irruzione nelle sede del Museo del Cinema, all'interno della Mole Antonelliana. L'occupazione è durata diversi minuti durante i quali i manifestanti hanno rimosso le bandiere di Unione europea, Ucraina e Italia da uno dei terrazzi dell'edificio per issare al loro posto un vessillo della Palestina