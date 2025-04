Corteo rumoroso alla Sapienza per Ilaria Sula, la studentessa uccisa Roma, 3 apr. (askanews) - "Siamo tutte parte lesa", gridano le studentesse, mentre attraversano le vie dell'Università La Sapienza a Roma per protestare contro i femminicidi. Una mobilitazione organizzata nell'ateneo dove Ilaria Sula, la 22enne uccisa dall'ex, studiava Statistica. E nel quartiere romano di San Lorenzo - dove ieri sera si è tenuta una passeggiata "rumorosa" per ricordarla - Ilaria viveva con altre studentesse e da qui era scomparsa il 25 marzo scorso. Il corpo di Ilaria è stato ritrovato in una valigia il 2 aprile 2025.