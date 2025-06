Corteo per Gaza, Schlein: enorme risposta popolare di partecipazione Roma, 7 giu. (askanews) - "Un'enorme risposta di partecipazione oggi a Roma per dire basta al massacro dei palestinesi, ai crimini del governo di estrema destra di Netanyahu, questa è un'Italia che non tace come fa il governo Meloni, è un'Italia che invece vuole la pace, il cessate il fuoco immediato, la liberazione degli ostaggi, gli aiuti umanitari e il riconoscimento dello Stato di Palestina, una grande risposta popolare, questa è l'Italia che vogliamo". Così la segretaria del Pd Elly Schlein in piazza a Roma al corteo per Gaza promosso da Pd, M5s e Avs, con migliaia di persone, accanto agli altri leader alla testa della manifestazione che arriverà a piazza San Giovanni.