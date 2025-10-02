Giovedì 2 Ottobre 2025

Dare risposte ai moderati

Raffaele Bonanni
Dare risposte ai moderati
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sciopero 3 ottobreFlotilla ultime notizieProteste FlotillaItaliani FlotillaVarriale licenziatoAttentato Manchester
Acquista il giornale
VideoCorteo a Torino per la Flotilla, gli studenti bloccano l'ingresso della tangenziale
2 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Corteo a Torino per la Flotilla, gli studenti bloccano l'ingresso della tangenziale

Corteo a Torino per la Flotilla, gli studenti bloccano l'ingresso della tangenziale

Traffico in tilt in parte della citta', stop anche a due stazioni della metro