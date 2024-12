Cortei in Georgia nella seconda settimana di proteste pro-UE Tblisi, 5 dic. (askanews) - Migliaia di persone si sono radunate in Georgia per una seconda settimana di proteste pro-UE, poche ore dopo che il primo ministro ha minacciato di "sradicare" l'opposizione "liberal-fascista" del paese nel mezzo di una crisi post-elettorale. Tbilisi è stata scossa da tumulti da quando il partito al governo Georgian Dream, che i critici accusano di autoritarismo strisciante e di riportare il paese verso la Russia, ha rivendicato la vittoria in un'elezione contestata in ottobre.