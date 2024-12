Corea del Sud: Yoon dopo impeachment, "mi faccio da parte" Seul, 14 dic. (askanews) - Dopo l'impeachment votato contro di lui dal parlamento della Corea del Sud, Il presidente Yoon Suk Yeol ha dichiarato sabato di volersi "fare da parte", esortando a porre fine alla "politica dell'eccesso e dello scontro". "Anche se ora devo farmi da parte per un po', il viaggio verso il futuro... non deve mai fermarsi", ha detto in un discorso televisivo. "Sono profondamente frustrato dal pensiero che tutti i nostri sforzi possano essere vani" ha detto Yoon. "Anche se ora devo farmi da parte per un po', il viaggio verso il futuro, che ho percorso con il popolo negli ultimi due anni e mezzo, non deve mai fermarsi. Non mi arrenderò mai. Alla sfera politica chiedo questo: allontaniamoci dalla politica dell'eccesso e dello scontro per passare a una politica della deliberazione e della considerazione. Concentrate la vostra attenzione e i vostri sforzi sulla riforma della cultura e del sistema politico"