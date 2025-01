Corea del Sud, sostenitori di Yoon in piazza per impedirne l'arresto Seoul, 4 gen. (askanews) - Alcune migliaia di sostenitori del deposto presidente sudcoreano, Yoon Suk Yeol, si sono radunati vicino alla porta Gwanghwamun di Seul, il giorno dopo un primo tentativo fallito di arrestare il capo di Stato sospeso, accusato di "ribellione" per aver tentato di imporre la legge marziale all'inizio di dicembre. Finora la polizia dell'Ufficio sudcoreano per le indagini sulla corruzione dei funzionari di alto livello (Cio) non ha potuto procedere all'esecuzione del mandato d'arresto del presidente sottoposto a procedura d'impeachment e sospeso dalle sue funzioni, a causa dell'opposizione della sicurezza presidenziale e per il rischio di scontri con i manifestanti.