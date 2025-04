Corea del Sud, l'ex presidente Yoon lascia la residenza ufficiale Seoul, 11 apr. (askanews) - L'ex presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, ha lasciato definitivamente la residenza presidenziale passando in mezzo a centinaia di suoi sostenitori radunati intorno all'edificio, con cartelli con scritto "Yoon Again". L'ex presidente è stato destituito dalla Corte suprema di Seoul, che ha confermato l'impeachment, affermando che con la dichiarazione della legge marziale emanata nel dicembre scorso "ha violato" la Costituzione. Intanto, il presidente ad interim Han Duck-soo, che ha momentaneamente preso il suo posto ha annunciato le elezioni presidenziali anticipate per il 3 giugno.