Core presenta "Realpolitik" di Giampiero Massolo Roma, 18 dic. (askanews) - Si è tenuto pressa la nuova sede di CORE a Roma l'evento di presentazione di "Realpolitik" il libro dell'Ambasciatore Giampiero Massolo. Gli incontri, riservati a una platea di stakeholder dal mondo istituzionale e corporate, hanno l'obiettivo di favorire il dialogo e la conoscenza su temi di estrema attualità che hanno importanti ricadute sul tessuto socioeconomico e politico del Paese e del contesto internazionale. Abbiamo parlato con Giampiero Massolo, Autore del libro: "Il libro parte dal principio che il mondo va visto per quello che è e non per come vorremmo che fosse, questo è il metodo che assieme a Francesco Beckist noi ci proponiamo di proporre ai lettori. Da questo punto di vista il mondo, il sistema delle relazioni internazionali è come fosse un campo da gioco dove si incontrano, si scontrano gli interessi nazionali e noi cerchiamo appunto di analizzare le principali crisi internazionali, i principali attori, i protagonisti proprio da questa angolatura, da quali sono gli interessi che li muovono e spesso molto più che le ideologie che a volte si fanno passare come il motore degli eventi, molto spesso sono molto più gli interessi a muovere le cose e i governi in modo particolare che non ogni altra cosa". Un incontro che ha visto l'Ambasciatore discutere del mutato contesto geopolitico che coinvolge l'occidente e l'Italia e delle prossime sfide da affrontare, insieme alla Senatrice Stefania Craxi, Presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato della Repubblica. È poi intervenuta Stefania Craxi, Presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato della Repubblica: "Penso da tempo che noi ci troviamo nel periodo più gravido di pericoli per l'umanità della seconda guerra mondiale. Sono sfide epocali che l'Occidente, non parlo solo dell'Italia, non ha visto arrivare. Andiamo dai tanti conflitti, quelli in corso, quelli che covano sotto la cenere, al cambiamento climatico, all'immigrazione incontrollata, alle nuove sfide che le nuove tecnologie ci pongono. Quindi sfide enormi e epocali a cui noi arriviamo un po' in ritardo, soprattutto in un contesto europeo che ancora non è quel soggetto politico che sarebbe necessario sullo scenario internazionale". Presentazione di "Realpolitik" che si inserisce nell'ambito del ciclo di incontri bimestrali che saranno organizzati da CORE, società specializzata nelle attività di relazioni pubbliche ed istituzionali.