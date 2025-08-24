Domenica 24 Agosto 2025

Le misure che servono

Raffaele Marmo
Le misure che servono
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Maltempo oggiUcraina RussiaMotoGp UngheriaMacron-Salvini
Acquista il giornale
VideoCordova, al via i lavori di restauro dopo l'incendio nella moschea-cattedrale
24 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. Cordova, al via i lavori di restauro dopo l'incendio nella moschea-cattedrale

Cordova, al via i lavori di restauro dopo l'incendio nella moschea-cattedrale

Le immagini degli interventi nella cappella colpita