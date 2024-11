Coppa Davis, Nadal: sono qui per aiutare la squadra, non per ritirami Malaga, 18 nov. (askanews) - "Sono qui per aiutare la squadra", non "perché è il mio ultimo torneo" precisa Rafael Nadal alla vigilia della Coppa Davis a Malaga che, ha annunciato da tempo, sarà il suo ultimo torneo. Il tennista spagnolo, 38 anni, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano le sue sensazioni per l'ultimo torneo, ha detto: "Naturalmente sarà la mia ultima settimana nel tour professionistico ma alla fine siamo qui in una competizione di squadra, quindi la cosa più importante è cercare di aiutare la squadra e rimanere concentrati su ciò che dobbiamo fare, cioè giocare a tennis e farlo molto bene, perché gli avversari saranno difficili". Nadal è stato definito il "Re della terra battuta", nella sua carriera ha conquistato 22 titoli del Grande Slam.