Coppa Davis, Musetti: carichi e pronti per provare a vincere ancora Malaga (Spagna), 19 nov. (askanews) - "Essendo i detentori del titolo, credo che avremo tutti gli occhi puntati, tutti i riflettori saranno puntati su di noi, ma secondo me siamo una squadra ancora più matura e completa rispetto all'anno scorso". Così il tennista italiano Lorenzo Musetti, parlando da Malaga, dove fino a domenica 24 novembre si disputeranno le Final 8 della Coppa Davis 2024. La squadra azzurra di capitan Volandri si presenta da campione in carica e punta, oltre che su Musetti, su Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Andrea Vavassori e Simone Bolelli. "L'anno scorso abbiamo affrontato un'odissea per arrivare fino in fondo e credo che quest'anno non sarà certamente più facile, ma abbiamo tutte le carte in regola per poter vincere di nuovo e siamo qui carichi e pronti per provare a riconfermare il titolo e laurearci di nuovo campioni" ha aggiunto Musetti.