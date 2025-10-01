Martedì 30 Settembre 2025

Pd vince se detta temi e obiettivi

Pierfrancesco De Robertis
Pd vince se detta temi e obiettivi
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
4 ottobre Festa NazionaleAereo militare cadutoFlotilla newsFemminicidio PaupisiSciopero treniOktoberfest
Acquista il giornale
VideoCopenaghen, protesta pro-Pal durante il summit Ue sulla difesa
1 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Copenaghen, protesta pro-Pal durante il summit Ue sulla difesa

Copenaghen, protesta pro-Pal durante il summit Ue sulla difesa

Copenaghen, 1 ott. (askanews) - Manifestanti filo-palestinesi si sono riuniti a Copenaghen per chiedere all'Europa di boicottare Israele e imporgli nuove sanzioni. Con bandiere palestinesi e cartelli con scritto "l'Ue finanzia il genocidio", un centinaio di persone sono scese in piazza proprio mentre è in corso il summit Ue nella capitale danese sul rafforzamento del sistema di difesa europeo, in un contesto di crescente minaccia militare da parte della Russia, dopo le ultime incursioni di droni nei cieli di alcuni paesi confinanti con Mosca. "L'Unione europea ha la responsabilità di rispettare il diritto internazionale e i diritti umani - hanno dichiarato alcuni manifestanti - cosa che può essere fatta boicottando e sanzionando Israele".