COP30, Corvaro: obiettivo implementare decisioni già prese Roma, 7 giu. (askanews) - Francesco Corvaro, inviato speciale per il clima del Governo italiano, è intervenuto all'evento "Per un futuro migliore, impariamo dall'Amazzonia - La UN COP 30 di Belém per un'agenda climatica giusta", organizzato da Globe Italia con il patrocinio di IILA - Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana e dell'Ambasciata del Brasile a Roma. "Dall'ambasciata del Brasile ribadiamo il ruolo che proprio il Brasile riveste quest'anno sul tema del clima - ha evidenziato Corvaro -. Infatti ospiterà la COP30 a Belem e l'Italia in più occasioni ha ribadito la volontà di dare pieno supporto al governo brasiliano nel far sì che da questa COP arrivino ottimi risultati. Alla COP30 dobbiamo parlare di come implementare quello che è stato deciso. Soprattutto nell'ottica di una finanza climatica che vede la compartecipazione della parte pubblica e della parte privata".