Cop29, Sanchez: il cambiamento climatico uccide, agire ora Baku, 12 nov. (askanews) - "Il cambiamento climatico sta uccidendo le persone", ha avvertito il primo ministro spagnolo Pedro Sànchez alla Cop29 di Baku, ricordando gli oltre 220 morti in Spagna nelle alluvioni che hanno colpito in particolare Valencia pochi giorni fa. "In questo momento così cruciale per l'umanità stiamo vedendo molti governi titubare, frenare il passo quando è necessario avanzare più velocemente o anche negare l'evidenza, voltarsi e camminare all'indietro tornando al petrolio, ai veicoli a combustione, alla deregolamentazione, semplicemente perché i ricchi diventino sempre più ricchi - ha detto Sanchez - non servirà a nulla se solo alcuni di noi lo faranno e non tutti, perché il Pianeta ha una sola atmosfera e tutti i suoi modelli climatici sono interconnessi. Ecco perché concludo chiedendo, come uno dei Paesi più vulnerabili al cambiamento climatico, di agire, di smettere di trascinarci, di smettere di negare la scienza, di mantenere la promessa fatta all'umanità sette anni fa quando abbiamo firmato l'Accordo di Parigi" ha concluso.