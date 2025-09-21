Venerdì 19 Settembre 2025

Europa, ultima fermata

Agnese Pini
Europa, ultima fermata
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Russia Polonia TrumpLega PontidaSciopero 22 settembre Mondiali ciclismoSaturno in opposizione
Acquista il giornale
VideoContinua l'offensiva a Gaza, migliaia in fuga verso sud
21 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Continua l'offensiva a Gaza, migliaia in fuga verso sud

Continua l'offensiva a Gaza, migliaia in fuga verso sud

A piedi, in auto, su camion e carretti sulla strada costiera di Al-Rashid