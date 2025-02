Conti: Sanremo momento di grande coesione per italiani all'estero Sanremo, 12 feb. (askanews) - "La possibilità che il Festival sia seguito grazie ai potentissimi segnali di Rai Italia è un momento di grande incontro e coesione per tutti gli italiani che vivono all'estero, che sono un'altra Italia". Così Carlo Conti ha sottolineato quanto sia seguito Sanremo dagli italiani che si sono trasferiti in un altro Paese, aggiungendo che "in futuro potrebbe essere carino collegarci con un comitato italiano che sta seguendo il Festival". Poi ha commentato Sanremo Giovani World Tour, iniziativa presentata dal ministero degli Esteri e dalla Rai per valorizzare i giovani talenti della musica italiana nel mondo. Il tour porterà all'estero i quattro finalisti di Sanremo Giovani 2025, Alex Wyse, Maria Tomba, Settembre, Vale LP e Lil Jolie, offrendo loro un'importante vetrina internazionale. "Sarà molto importante il tour che fanno questi 4 ragazzi con Sanremo, porterà il marchio Rai e Sanremo in giro per il mondo". Questa edizione del Sanremo Giovani World Tour (Sgwt) toccherà nella prima metà di maggio Montreal, Toronto, Miami, New York e Chicago.