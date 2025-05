Conti pubblici, Meloni: innalzamento rating non accadeva dal 2017 Roma, 7 mag. (askanews) - "La recente promozione di Standard and Poor's che ha alzato il rating dell'Italia, cosa che, ricordiamolo, non accadeva dal 2017, è secondo me l'ennesima riprova del lavoro di un governo che è stato in grado di ridare all'Italia la serietà e conseguentemente l'attrattività che merita. Penso che sia un'altra smentita per coloro che avevano preconizzato conseguenze catastrofiche per i nostri conti pubblici se il centrodestra fosse arrivato al governo perché i fatti della storia di questi due anni e mezzo raccontano tutt'altro: l'Italia si presenta in modo credibile di fronte a un quadro economico e finanziario che è oggettivamente molto complesso". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rispondendo, nel corso del premier time al Senato, a un'interrogazione del capogruppo di Forza Italia a Palazzo Madama, Maurizio Gasparri, sugli ultimi dati macroeconomici e gli indirizzi di politica economica del governo.