Conti pubblici, Meloni: da mio insediamento spread più che dimezzato Roma, 7 mag. (askanews) - La credibilità dell'Italia è dimostrata, tra le altre cose, dal "rinnovato appeal dei titoli pubblici. Lo dice lo spread che piaceva tanto come elemento di valutazione a oggi è più che dimezzato rispetto a quando ci siamo insediati e qui parliamo di una cosa che in realtà è molto concreta perché uno spread più basso significa miliardi di interessi sul debito pubblico risparmiati dallo Stato con risorse che possono essere destinate a altre esigenze, alla sanità, all'istruzione, al sostegno ai redditi più bassi". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rispondendo, nel corso del premier time al Senato, a un'interrogazione del capogruppo di Forza Italia a Palazzo Madama, Maurizio Gasparri, sugli ultimi dati macroeconomici e gli indirizzi di politica economica del governo. "L'ufficio parlamentare di bilancio - ha proseguito la premier - ha calcolato che nel solo biennio '25-'26 questo risparmio dovrebbe ammontare a circa 10 miliardi e mezzo di euro. È una credibilità che abbiamo costruito con una politica seria sui conti pubblici, conti pubblici che hanno evidenziato un andamento migliore delle attese nonostante l'eredità che avevamo raccolto e che ha permesso all'Italia di tornare in avanzo primario già nel 2024. Siamo l'unica nazione del G7 dopo il Covid a esserci riuscita", ha sottolineato Meloni.