Conte: preoccupa caso Paragon, giornalisti non possono essere spiati Roma, 11 feb. (askanews) - "Sono molto preoccupato dal caso Paragon. Uno spionaggio a carico di giornalisti evidentemente giudicati scomodi, a carico di persone che operano nell'ambito delle ong. C'è un contesto che fa molto preoccupare e dobbiamo assolutamente accertare quello che è successo, non possiamo permettere che i giornalisti possano essere spiati in uno stato democratico": lo ha detto il presidente M5S, Giuseppe Conte, a margine di un'udienza del processo Regeni a Roma.