Davide Nitrosi
La politica disarmi le parole
Video
Conte: "Con il Pd non siamo alleati, lavoriamo per mandare a casa Meloni"
14 set 2025
Conte: "Con il Pd non siamo alleati, lavoriamo per mandare a casa Meloni"

Il leader del M5s alla festa del "Fatto", a Roma: "Noi procediamo per obiettivi strategici"