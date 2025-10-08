Consorzi Cobat, Priori: primo bilancio sostenibilità integrato Roma, 8 ott. (askanews) - "Il nostro primo Bilancio di Sostenibilità integrato non è solo un esercizio di trasparenza, ma il punto di partenza di un percorso condiviso". Lo afferma Michele Priori, Direttore Generale di Consorzi Cobat, in occasione della presentazione che presso la Sala della Stampa Estera di Palazzo Grazioli, dei Bilanci di Sostenibilità 2024. L'evento ha offerto per la prima volta una lettura integrata delle tre filiere Cobat: RIPA (pile e accumulatori), RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) e TYRE (pneumatici fuori uso). "Per la prima volta Consorzi Cobat racconta la propria identità e la propria visione all'interno di una narrazione unica e integrata. È il segno di un sistema consortile che cresce, che affronta le sfide come stimolo al cambiamento e che guarda al futuro con l'ambizione di guidare la transizione verso un'economia circolare più giusta, innovativa e inclusiva. Ogni risultato raggiunto è il frutto di un impegno collettivo: dei nostri soci, delle istituzioni, dei partner e di tutte le persone che insieme a noi credono che la sostenibilità sia una responsabilità concreta e quotidiana" ha sottolineato Michele Priori.