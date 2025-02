Congo, assaltato magazzino del Programma Alimentare Mondiale a Bukavu Bukavu, 21 feb. (askanews) - Fumo, immagini di devastazione e scatoloni bruciati in un cortile a Bukavu, nell'est della Repubblica Democratica del Congo, dopo che un magazzino del Programma Alimentare Mondiale (PAM) che ospitava migliaia di tonnellate di generi di primo soccorso è stato preso d'assalto da saccheggiatori; in città regna il caos dopo che il gruppo armato M23, sostenuto dal Ruanda, ha preso il controllo. I combattenti nelle ultime settimane hanno fatto conquiste nella parte orientale della RDC, ricca di minerali e da anni dilaniata dal conflitto e dai combattimenti tra gruppi armati rivali, prendendo le città di Goma e Bukavu. Davanti alla continua avanzata di M23 nella parte Orientale del paese, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha istituito una commissione per indagare sui crimini di guerra commessi.