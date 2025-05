Confindustria, Schlein chiede abbassare bollette e rivedere incentivi Bologna, 27 mag. (askanews) - "La prima grande questione che ci portano gli industriali e gli imprenditori è il prezzo dell'energia che è il più caro d'Europa". Lo ha detto Elly Schlein, segretaria del Pd, a margine dell'assemblea generale di Confindustria in corso a Bologna. E poi "servono delle vere politiche industriali in questo Paese e rivedere le politiche di incentivi che fin qui non hanno portato i risultati sperati". Sulla questione del prezzo dell'energia, "tante sono le proposte che il Pd ha fatto e continuerà a fare alla maggioranza su questo tema, noi proponiamo innanzitutto il disaccoppiamento del prezzo dell'energia da quello del gas. L'hanno fatto altri Paesi europei, altri hanno messo un tetto al prezzo del gas. Si può puntare anche sui Power purchase agreement (Ppa), ovvero dei grandi contratti su grandi volumi che possono abbassare subito il prezzo delle bollette, bisogna agire molto in fretta. Questo è il tema che ci pongono piccole e grandi imprese", ha spiegato Schlein. "L'altro tema è la semplificazione, anche attraverso investimenti in competenze digitali e nella digitalizazione, serve un nuovo rapporto con la P.A.. Siamo attenti a tutto quello che si sta muovendo in Europa sotto questo punto di vista", ha concluso sul punto.