Condizionatori e pompe di calore, le grandi novità TCL Firenze, 25 nov. (askanews) - Tcl, oltre che azienda leader dell'elettronica mondiale, è official partner delle Nazionali di calcio italiane. Per questo ha scelto il Centro Tecnico Federale di Coverciano per svelare le ultime gemme del proprio catalogo di condizionatori e pompe di calore, con soluzioni sempre innovative e sostenibili. "Tcl -spiega Nicola Micali Senior Go To Market Manager di TCL- è un'azienda di elettronica di consumo, già presente da diversi anni nel mercato italiano con tutte quelle che sono le categorie più comuni di questo mercato, in ambito tv, telefonia, freddo e lavaggio e oggi, qui a Coverciano, per presentare tutte le soluzioni relative al trattamento aria e aria condizionata". La prima grande novità mostrata in anteprima riguarda i condizionatori ed è la Serie C8, dotata dell'innovativo sistema FreshIN, arrivato alla terza generazione. Ad entrare nel dettaglio è Davide Caravatti HVAC Technical PM di Tcl: "si tratta di un prodotto in grado di realizzare l'immissione d'aria esterna negli ambienti oltre che la climatizzazione estiva invernale. Permette di iniettare aria prelevata dall'esterno degli ambienti, con tutti i benefici che il ricambio d'aria va a determinare negli spazi chiusi". Una rivoluzione nel settore del riscaldamento domestico arriva poi dalla pompa di calore Tri-Thermal "In questo caso -prosegue Caravatti- nella versione che utilizza il fluido refrigerante r290 caratterizzato da temperature di mandata acqua che possono raggiungere il valore di 75 gradi, quindi macchine particolarmente adatte di climatizzazione estiva e invernale e alla produzione di acqua calda sanitaria nei contesti residenziali e domestici". Tcl intanto prosegue la propria avventura azzurra. "Siamo sponsor di tutte le nazionali di calcio Figc, sono oltre 20, dal 2023 al 2026, per cui accompagneremo la Nazionale A nel percorso dagli Europei, già passati, fino ai Mondiali del 2026 che si svolgeranno in Stati Uniti, Canada e Messico", osserva ancora Micali. Grazie alla partnership con la Figc, l'azienda punta a offrire ai consumatori italiani prodotti all'avanguardia in termini tecnologici e ambientali.