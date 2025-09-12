Condanna di Bolsonaro, il Brasile si divide tra feste e proteste Rio de Janeiro, 12 set. (askanews) - La sentenza di condanna per Jair Bolsonaro a una pena di ventisette anni e tre mesi per il tentato golpe divide il Brasile. Si tratta di un vero "terremoto politico", a poco più di un anno dalle Presidenziali che si terranno del 2026. Sostenitori e oppositori sono scesi in strada dopo la sentenza a 27 anni, tra feste, giubilo e danze da una parte e proteste e slogan contro i giudici dall'altra nelle principali città del paese.