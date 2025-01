"Conclave" e "Emilia Perez" guidano la corsa ai Bafta Roma, 15 gen. (askanews) - "Conclave" e "Emilia Perez" guidano la corsa ai BAFTA, i premi dell'Accademia britannica per i film e la tv. Le nomination annunciate a Londra li danno in gara per 12 e 11 statuette. "Conclave", lo sguardo sull'elezione di un Papa, vero thriller filosofico è in corsa come miglior film ma anche fra l'altro per la miglior regia (Edward Berger), il miglior attore con Ralph Fiennes, la migliore attrice non protagonista con Isabella Rossellini e il miglior film britannico. "Emilia Perez", il musical narcothriller che ha già trionfato ai Golden Globes, è in corsa come miglior film, per la regia di Jacques Audiard, per la migliore attrice protagonista con Karla Sofìa Gascòn e non protagonista con due nomination per Selena Gomez e Zoe Saldana, per il miglior film non in lingua inglese e, come "Conclave" anche per la colonna sonora, la fotografia, il montaggio. Terzo per numero di candidature, nove in tutto, è "The Brutalist" in gara per il miglior film, la miglior regia di Brady Corbet, il miglior attore, Adrien Brody, e i due migliori non protagonisti, Felicity Jones e Guy Pearce. La celebrata biografia di Bob Dylan, "A Complete Unknown", corre per miglior film, il miglior attore di Timothée Chalamet nella parte di Dylan e il non protagonista di Edward Norton Quinto film in lizza come migliore è "Anora" di Sean Baker, storia di una prostituta di Brooklyn e del suo amore in Russia, in gara anche per la regia, la sceneggiatura, la miglior attrice con Mikey Madison e il miglior non protagonista, Yura Borisov. "Wicked", versione cinematografica di un ormai classico musical di Broadway, visione al contrario del Mago di Oz, corre per i premi alle sue due celebrate attrici, la protagonista Cynthia Erivo e Ariana Grande come non protagonista. La premiazione con l'annuncio di tutti i vincitori sarà il 16 febbraio.