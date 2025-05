Conclave, a Roma l'imponente dispositivo di sicurezza Roma, 7 mag. (askanews) - Un imponente dispositivo di sicurezza è stato messo in campo a Roma per il Conclave che deve eleggere il nuovo Papa. L'area di San Pietro è sorvegliata speciale con un doppio step di controlli, sistemi antidrone e misure modulabili in base all'evolversi della situazione. Prevista una perimetrazione di via Conciliazione, di via di porta Angelica e piazza del Sant'Ufficio. Massima allerta anche attorno alle altre tre basiliche giubilari e, in particolare, a Santa Maria Maggiore dove c'è la tomba di Papa Francesco. La sicurezza verrà ulteriormente rafforzata al momento della fumata bianca, quando si prevede che migliaia di fedeli - si stima possano essere 250mila persone - arrivino a San Pietro per vedere affacciarsi il nuovo Papa. In campo ci saranno per l'occasione oltre 4.000 agenti, ma è prevista anche la presenza di circa mille volontari per coadiuvare la gestione dell'evento nei luoghi pubblici.