Concerto per Gaza, centinaia di musicisti e coristi a piazza Vittorio a Roma Roma, 9 giu. (askanews) - Un concerto organizzato con il passaparola su whatsapp, senza prove ma con tanto entusiasmo. Alcune centinaia di persone fra coristi e musicisti, si sono riunite a piazza Vittorio Emanuele a Roma domenica mattina per un Concerto per Gaza. Violini, violoncelli, flauti, percussioni e ottoni ma anche tanti strumenti meno consueti, ognuno con quello che aveva, ma oltre ai dilettanti anche tanti professionisti a dare corpo all'iniziativa. Nel programma l'Inno alla Gioia dalla Nona Sinfonia di Beethoven, messaggio di fratellanza universale adottato dall'Unione europea; il Lacrimosa dal Requiem di Mozart, l'inno nazionale palestinese Fada'i e infine Bella Ciao a conclusione. Un'iniziativa partita da Firenze che si sta allargando a numerose città italiane a chiedere la pace e il riconoscimento dello Stato di Palestina.