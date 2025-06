Comunicazione, marketing e formazione: il futuro del mercato Roma, 23 giu. (askanews) - Il mercato della comunicazione e del marketing è in continua evoluzione, e le imprese si trovano spesso a dover affrontare sfide significative per rimanere competitive. One Group, con sede a L'Aquila, rappresenta un esempio di resilienza e innovazione, celebrando quest'anno i suoi 40 anni di attività. La città dell'Aquila, teatro di questa storia imprenditoriale, ha visto Francesca Pompa e suo marito, Duilio Chilante, affrontare momenti complessi, tra cui il devastante terremoto del 2009. "Abbiamo attraversato momenti veramente bui, come se fossimo ripartiti da capo. È stata la nostra rinascita", racconta Francesca Pompa, sottolineando come la passione e la volontà di recuperare la propria storia abbiano guidato il loro percorso. La comunicazione, il marketing e la formazione emergono come pilastri fondamentali per il successo delle imprese, secondo Pompa. "Noi come One Group abbiamo dato vita anche alla Q110, che è la nostra società di formazione, proprio perché crediamo, sono convinti, che la competitività si gioca su questi tre fattori principali, che sono delle leve potentissime", afferma. La visione di One Group si concentra sull'economia della conoscenza, un concetto che Pompa ritiene cruciale per la competitività delle imprese moderne. "La competitività si gioca non tanto sulla parte hardware del sistema, ma quando proprio sulla parte software", aggiunge. Guardando al futuro, Francesca Pompa vede un ruolo crescente per i giovani nel settore. "Servono le professionalità adeguate, ci vuole tanta formazione, tanta innovazione. E questo è quello che può veramente fare la differenza", sostiene. One Group ha sempre investito nella formazione delle risorse, accogliendo giovani talenti e contribuendo alla loro crescita professionale. "Io colgo sempre i giovani nella nostra azienda, non mi spavento di formare le risorse. Ne abbiamo formate tante durante tutto il nostro percorso imprenditoriale e abbiamo visto anche poi che loro stessi poi sono diventati degli imprenditori a loro volta", racconta Pompa. L'impatto positivo di queste iniziative è evidente non solo per l'azienda, ma anche per il territorio dell'Aquila, che beneficia di una maggiore visibilità e di un tessuto imprenditoriale più dinamico. One Group si pone come un propulsore per il territorio, cercando di favorire iniziative che possano contribuire allo sviluppo locale. "Noi come comunicatori abbiamo cercato di favorire delle iniziative che potessero contribuire a dare visibilità alla nostra città", conclude Pompa. Le prospettive future per One Group e per il settore della comunicazione e del marketing sono promettenti, con un focus crescente su innovazione e formazione continua. L'esperienza di One Group dimostra che, nonostante le sfide, è possibile trasformare le difficoltà in opportunità di crescita e sviluppo, contribuendo al contempo al progresso della comunità locale.