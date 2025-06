Comuni, Manfredi (Anci): cruciali per costruire coesione sociale Mantova, 14 giu. (askanews) - "Sicuramente noi viviamo una fase storica nella quale la costruzione della coesione sociale rappresenta un grande fattore di competitività. Comunità coese possono crescere, possono innovare, possono migliorare la qualità della vita dei cittadini. E in questo il ruolo dei comuni e dei sindaci è fondamentale perchè il sindaco è l'espressione delle comunità locali e per questo motivo può contribuire a costruire questa coesione sociale che è fondamentale. Quindi sempre di più nelle politiche di crescita la centralità dei comuni diventa fondamentale". Lo ha detto Gaetano Manfredi, presidente Anci e sindaco di Napoli, intervistato da askanews a Mantova alla giornata conclusiva del Seminario Estivo di Fondazione Symbola.