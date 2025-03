Comunali Genova, Schlein: "Silvia Salis è una splendida candidatura" Genova, 31 mar. (askanews) - "È una splendida candidatura, concreta, pragmatica, appassionata. Sono contenta di essere al suo fianco oggi in questa campagna elettorale che vuole proporre cosa possiamo fare per migliorare la qualità della vita delle persone che vivono in questa città, migliorare la qualità del lavoro e migliorare la qualità della dell'impresa. Questo è stato al centro di questo incontro che abbiamo appena svolto anche alla presenza sua con le parti sociali". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, parlando della candidata sindaco di Genova del centrosinistra Silvia Salis, a margine della sua visita nel capoluogo ligure. "Con Andrea Orlando - ha aggiunto Schlein - stiamo attraversando il Paese, le realtà industriali, per capire quali sono le esigenze. Le priorità di Silvia Salis sono anzitutto l'attenzione al lavoro di qualità, al rilancio dell'industrializzazione in un territorio importante e di una vocazione industriale importante come questo, e naturalmente l'attenzione a tutti i temi del sociale, che per noi sono strettamente connessi a quelli economici e industriali".