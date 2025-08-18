Compà-L'unione fa la banda riempie di musica e colore Martina Franca Martina Franca, 18 ago. (askanews) - Domenica sera Piazza XX Settembre a Martina Franca ha ospitato la seconda edizione di Compà - L'unione fa la banda, il festival ideato e diretto da Renzo Rubino che celebra la tradizione bandistica pugliese in una chiave innovativa e contemporanea, realizzato con il patrocinio dell'Assessorato alle Attività Culturali e allo Spettacolo e dell'Assessorato al Turismo e al Marketing Territoriale del Comune di Martina Franca. Sul palco, insieme a La Sbanda, diretta dai Maestri Esposito, Bennardo e Manzari, gli artisti si sono alternati in versioni orchestrali dei loro brani più celebri. Dente ha aperto il concerto con alcuni dei suoi pezzi più rappresentativi, tra cui Coniugati Passeggiare e Vieni a vivere. Alan Sorrenti ha fatto esplodere la piazza con grandi classici come Tu sei l'unica donna per me e Figli delle stelle, proposto in una trascinante versione con banda. Tosca ha emozionato con brani come Il terzo fuochista e Ho amato tutto, mentre Priestess ha portato tutta la sua energia urban sul palco con pezzi come Monnalisa e Fata Morgana. Gran finale con Daniele Silvestri che ha regalato al pubblico una selezione dei suoi brani più apprezzati tra cui Salirò, La paranza, Gino e l'Alfetta e Le cose in comune. A sorpresa in chiusura, un fuori programma non previsto, con Silvestri che ha improvvisato live insieme alla Sbanda il brano Le navi. Nel corso della serata Renzo Rubino, vero e proprio padrone di casa, ha eseguito alcuni pezzi del suo ultimo disco con banda "Il silenzio fa boom", tra cui La madonna della ninna nanna, e ha animato il concerto con diverse incursioni e duetti con gli ospiti sul palco. Per il secondo anno consecutivo, Compà si conferma un progetto di successo, capace di unire il pubblico pugliese e i numerosi turisti in un'esperienza collettiva di musica, festa e comunità. Nato dalla mente e dalla passione di Rubino, il festival continua a crescere e a imporsi come appuntamento di rilievo nel panorama nazionale, offrendo un tributo originale a un patrimonio culturale e musicale che appartiene a tutta l'Italia.