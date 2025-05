Commissione Ue: stop alle importazioni di gas russo entro il 2027 Strasburgo (Francia), 6 mag. (askanews) - L'Ue ha presentato un piano per eliminare gradualmente le importazioni di gas dalla Russia entro la fine del 2027, come promesso diverse volte dall'invasione di Mosca dell'Ucraina. Parlando a Strasburgo dal Parlamento europeo, il commissario Ue all'Energia Dan Jorgensen ha dichiarato che in questo modo l'Europa "invia un messaggio molto chiaro alla Russia: non permetteremo più alla Russia di usare l'energia contro di noi". "Non permetteremo più che i nostri Stati membri siano ricattati - ha aggiunto - né che si contribuisca indirettamente a riempire la cassa di guerra del Cremlino". Il commissario ha parlato di un approccio graduale, in modo da "ridurre al minimo l'impatto sugli Stati dell'Ue interessati, intervenendo al contempo in modo rapido e risoluto". Nel 2024 il gas russo ha rappresentato il 19% delle importazioni dell'Ue.