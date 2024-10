Commissione Ue adotta dazi su veicoli elettrici importati da Cina Bruxelles, 29 ott. (askanews) - La Commissione europea ha adottato, oggi a Bruxelles, il suo regolamento di esecuzione che impone dazi aggiuntivi alle importazioni di veicoli elettrici a batteria dalla Cina. "È istituito - si legge all'articolo 1 del regolamento - un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti principalmente per il trasporto di un massimo di nove persone compreso il conducente", provenienti dalla Repubblica popolare cinese. I dazi definitivi sono validi per cinque anni. Le aliquote del dazio compensativo definitivo, applicabili al prezzo netto, variano dal 17,0% al 35,3%, a seconda delle case costruttrici. I contatti tra Bruxelles e Pechino continueranno per esplorare una soluzione negoziata nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, anche per rispondere alle richieste di mediazione di alcuni Stati membri. La Germania ad esempio era contraria ai dazi temendo una chiusura del mercato cinese ai marchi d'auto tedeschi.