Commissione inchiesta dell'Onu: a Gaza Israele ha commesso genocidio Roma, 16 set. (askanews) - Un'inchiesta indipendente delle Nazioni Unite è arrivata per la prima volta alla conclusione che Israele ha commesso un genocidio contro i palestinesi di Gaza e che i massimi dirigenti dello stato ebraico hanno incitato al genocidio, in quella che è stata definita "la più autorevole conclusione delle Nazioni Unite fino ad oggi". "Il genocidio sta avvenendo a Gaza e continua", ha affermato Navi Pillay, presidente della Commissione d'inchiesta (COI) internazionale e indipendente delle Nazioni Unite su Gaza. "Abbiamo identificato tre persone in questo rapporto, il primo ministro Netanyahu, l'ex ministro della difesa Gallant e il presidente di Israele, le cui dichiarazioni che incitano al genocidio sono state registrate" ha proseguito. Nel rapporto di 72 pagine, pubblicato oggi e ripreso dai principali media internazionali, la commissione - istituita dal Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite (Hrc) - ha rilevato che Israele ha "commesso atti di genocidio" nell'enclave palestinese dal 7 ottobre 2023, quando Hamas ha compiuto attacchi mortali contro Israele e Israele ha lanciato la sua campagna militare. Questi atti includono l'uccisione di palestinesi a Gaza, causando loro "gravi danni fisici e mentali", "infliggendo deliberatamente al gruppo condizioni di vita volte a provocarne la distruzione fisica in tutto o in parte" e "imponendo misure volte a impedire le nascite all'interno del gruppo", secondo il rapporto. Quasi 65mila palestinesi sono stati uccisi a Gaza dal 7 ottobre, secondo il ministero della Salute palestinese. Il ministero non fa distinzione tra civili e combattenti, ma ha affermato che la maggior parte delle vittime sono donne e bambini. Il governo israeliano, dal suo canto, ha affermato di portare avanti la guerra a Gaza per autodifesa e conformemente al diritto internazionale, negando fermamente le accuse di genocidio. "Israele respinge categoricamente il rapporto distorto e falso e chiede l'immediata abolizione della Commissione d'inchiesta", ha dichiarato il ministero degli Esteri israeliano in una nota. Ha descritto l'inchiesta come un "rapporto che si basa interamente sulle falsità di Hamas" e ha accusato gli autori di essere rappresentanti dell'organizzazione fondamentalista islamica palestinese "le cui orribili dichiarazioni sugli ebrei sono state condannate in tutto il mondo".