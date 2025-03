Comitati referendari davanti a Parlamento: lasciateci votare Roma, 11 mar. (askanews) - "Lasciateci votare i referendum". Lo hanno chiesto in un presidio davanti a Montecitorio i Comitati referendari su lavoro e cittadinanza per chiedere il voto per i fuori sede, una corretta informazione e l'election day. Al sit-in - convocato in concomitanza dell'incontro a Palazzo a Chigi, tra i Comitati promotori dei referendum e il governo - partecipano, tra gli altri, il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini e il segretario di +Europa, Riccardo Magi che spiegano l'importanza dello strumento referendario. "Chiederemo contemporaneamente che venga fatta un'informazione dettagliata" ha aggiunto "e in questo caso il ruolo del servizio pubblico, a partire dalla Rai, è decisivo. Il referendum è uno strumento di democrazia, nel momento in cui la democrazia è in crisi il modo migliore per difenderla è praticare il referendum e permettere ai cittadini di pronunciarsi. Questo è un voto che permette di migliorare i diritti di chi lavora e i diritti di cittadinanza" ha detto Landini. "Quello che abbiamo allestito qui simbolicamente è il gesto vitale per ogni democrazia, l'espressione del diritto di voto dei cittadini. Ma non è qualcosa che accade in automatico perché in questo momento, se chiedete ai passanti in Italia, nessuno sa che ci saranno dei referendum nella primavera prossima" ha aggiunto Magi. Nel corso del presidio è stato organizzato anche un flash mob "Abbiamo fretta di votare", promosso dalle reti studentesche e giovanili aderenti ai Comitati referendari.