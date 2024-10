"Comedian", la banana appiccicata di Cattelan, all'asta da Sotheby's New York, 26 ott. (askanews) - Una semplice banana attaccata con lo scotch a un muro, che ha sorpreso il mondo dell'arte alla sua prima mostra del 2019 a Miami. Presentata come opera concettuale dall'artista italiano Maurizio Cattelan con il nome di "Comedian", sarà messa all'asta da Sotheby's il 20 novembre e si stima che possa essere venduta per una cifra compresa tra 1 milione e 1,5 milioni di dollari. Controversa, umoristica e assurda, secondo Sotheby's segue le orme di "secoli di artisti che (...) hanno ribaltato la definizione di ciò che l'arte poteva essere".