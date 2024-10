Colpita scuola usata come rifugio a Nuseirat, 17 palestinesi uccisi Roma, 24 ott. (askanews) -Immagini dei danni a una scuola usata come rifugio per sfollati a Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza, mentre i residenti palestinesi piangono i loro cari uccisi nel raid israeliano. Almeno 17 palestinesi sono stati uccisi in questo attacco israeliano che ha preso di mira la scuola dei Martiri, ha affermato la Protezione Civile locale.