Colloquio con von der Leyen, Trump sospende i dazi all'Ue Washington, 26 mag. (askanews) - Quando sembrava ormai che l'escalation commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea fosse inevitabile, una svolta inaspettata: Donald Trump dopo una "buona telefonata" con la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, ha annunciato il rinvio dell'entrata in vigore dei dazi sulle importazioni europee, inizialmente prevista per il 1° giugno. Il nuovo termine, fissato ora al 9 luglio, descrive un gesto definito dallo stesso Trump "un privilegio", motivato dalla volontà di lasciare spazio a nuovi negoziati con Bruxelles. Ursula von der Leyen, secondo il presidente Usa, avrebbe espresso la volontà di avviare trattative concrete e tempestive. "Tutti vogliono raggiungere un accordo. Sono sicuro che ora l'Unione Europea lo voglia davvero" Ha detto il leader repubblicano ribadendo che tutti i membri del suo staff sono stati messi al corrente della necessità di far partire il dialogo e ha sottolineato che da parte degli europei è giunta la disponibilità a incontrarsi a breve per verificare la possibilità di una soluzione. Solo pochi giorni fa, tramite un post su Truth Social, Trump aveva rilanciato la minaccia di dazi al 50% contro la UE, accusando i 27 membri del blocco di essere particolarmente ostili nelle trattative commerciali. Aveva affermato che i colloqui stavano stagnando, invitando le imprese europee a trasferirsi in Usa per evitare i dazi. Queste dichiarazioni avevano gettato nel panico i mercati: la sola prospettiva di un'ulteriore stretta tariffaria aveva provocato un tracollo delle Borse del Vecchio Continente. Ora, la telefonata con von der Leyen sembra aver riportato una calma apparente. Resta però l'incognita su come evolveranno i colloqui nelle prossime settimane. Il rinvio è solo una tregua temporanea: se i negoziati fallissero, le minacce di Trump potrebbero trasformarsi in realtà, con pesanti ripercussioni sull'economia mondiale.