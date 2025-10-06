Lunedì 6 Ottobre 2025

Una Flotilla al fianco di Kiev

Gabriele Canè
Una Flotilla al fianco di Kiev
6 ott 2025
Colloqui per la pace a Gaza, Trump: credo che andrà tutto velocemente

Roma, 6 ott. (askanews) - Il piano Usa per Gaza è un "ottimo accordo per Israele e per tutto il mondo" e i negoziati "stanno andando molto bene", ha detto il presidente Usa Donald Trump incontrando i giornalisti nel giardino della CasaBianca prima di partire per la Virginia. Gli ostaggi israeliani verranno liberati "molto presto", ha aggiunto il presidente Usa, spiegando che gli incontri che hanno avuto molti paesi con Hamas sono stati "ottimi". "Penso che le cose andranno molto velocemente - ha aggiunto - lo scopriremo, lo scopriremo presto". Trump ha esortato Hamas e i negoziatori israeliani riuniti in Egitto per accettare l'accordo per porre fine alla guerra a Gaza e liberare gli ostaggi a "muoversi velocemente". "I team tecnici si incontreranno nuovamente per elaborare e chiarire i dettagli finali. Mi è stato detto che la prima fase di negoziati dovrebbe essere completata questa settimana" ha scritto sul social Truth.