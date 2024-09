Colin Farrell è "The Penguin", un cattivo molto simile a noi Roma, 18 set. (askanews) - Arriva il 20 settembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, "The Penguin", la serie spin-off del film "The Batman", basata sui personaggi della DC Comics, con protagonista Colin Farrell. Ogni episodio sarà disponibile settimanalmente, in contemporanea con gli Stati Uniti. Sono otto in tutto gli episodi creati da Lauren LeFranc targati DC Studios, ed esplorano l'ascesa al potere del Pinguino nel sottobosco criminale di Gotham City. La serie si apre subito dopo gli eventi di "The Batman" (il film con protagonisti Robert Pattinson e Zoe Kravitz). Oz non è ancora diventato Il Pinguino, il famigerato antagonista di Batman. Al momento è ancora il tuttofare della famiglia Falcone, i mafiosi di Gotham. Colin Farrell in questo ruolo è bravissimo e quasi irriconoscibile. "Non è una storia di redenzione, è molto dark, non c'è un happy end, se posso fare uno spoiler. - ha detto l'attore - Ma credo che alla fine questa storia evidenzi che tutti dobbiamo prenderci cura di noi stessi. Abbiamo tutti i nostri demoni, le nostre paure, i dubbi, i rimpianti. C'è bisogno di tenerli a freno, non di proiettarli nel mondo. Se non facciamo i conti con noi stessi costringiamo la comunità, il mondo intorno a noi, a farci i conti. C'è sicuramente un cuore nel mio personaggio, da qualche parte, ma è comunque molto nero". La showrunner Lauren LeFranc è convinta che quella Gotham City, e i personaggi che la popolano, emarginati in cerca di riscatto, non siano così distanti da noi. "Anche se tutto si svolge in un universo artificiale, io spero che quel mondo sembri reale, terreno. - ha affermato - Ci sono tante persone come noi, che desiderano il potere e per ottenerlo farebbero di tutto".