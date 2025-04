Codice Appalti, Santillo (M5S): Supportare Pmi a presentarsi Roma, 2 apr. (askanews) - "Il correttivo al Codice degli appalti dovrebbe servire per migliorare, ma il subappalto a cascata continua a rimanere. Un fenomeno che soffoca le Pmi, soprattutto dopo il depotenziamento dei consorzi stabili, e ora che gli ambiti coinvolti dalle attestazioni Soa sono stati ampliati e quindi va implementata la capacità di valutare la certificazione. L'Unione Europea ammette che anche il 100% di un'opera sia subappaltabile, e a mio avviso è sbagliato, perché in Italia abbiamo vere e proprie imprese con maestranze edili e non le società di finanza che spopolano in Europa, tuttavia il cosiddetto subappalto a cascata non deriva dalla direttiva Ue ma è stato introdotto scelleratamente da questo governo. Il nuovo codice punta sulla digitalizzazione, credo comunque che si debba partire dalla capacità di pianificare con ordine e competenza, tenendo presente la discrepanza tra il tempo della progettazione e quello della realizzazione, e si badi che oggi i tempi di valutazione per la selezione dell'impresa che lavorerà sono parecchio brevi, le gare quasi non ci sono: ecco perché bisogna permettere alle Pmi di candidarsi anchr attraverso consorzi, sapendo che spesso in Italia abbiamo già tutte le competenze necessarie ad ogni mansione e dunque si potrebbero evitare i subappalti". Lo ha detto Agostino Santillo, deputato M5S e membro della Commissione Ambiente a Largo Chigi, il format in onda su Urania Tv.